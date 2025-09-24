Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей города просят покинуть пляжи и набережную. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Не находитесь на открытом пространстве около моря», — заявил мэр.

Граждан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях главы города. Информацию также можно смотреть на странице администрации, слушать радио «Новая Россия» (104 FM) и на телеканале «Новороссийск».

