Семь рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

Аэропорт Сочи в 7:40 снял временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры безопасности действовали с 7:14, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за введенных ограничений экипажи семи рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы. После готовности экипажей и воздушных судов самолеты начнут вылетать в сочинский аэропорт.

Сейчас специалисты авиакомпаний занимаются формированием нового расписания для прибытия и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных изменений. Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности самолетов.

Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

Пассажиры могут отслеживать информацию о рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также подписаться на уведомления в телеграм-боте AerodinamikaBot. В терминале работают бесплатная комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой, менеджеры по гостеприимству.

Мария Удовик