В Пензе суд наказал председателя правления ТСЖ за коммерческий подкуп

В Пензе суд вынес приговор в отношении председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) по уголовному делу о коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось в суде, в 2021 году индивидуальному предпринимателю поступило от фигуранта предложение передать ему 200 тыс. руб. за заключение с ним от имени ТСЖ договора подряда на капремонт фасада многоквартирного жилого дома на сумму свыше 1,4 млн руб. Председатель правления ТСЖ получил от ИП половину суммы в августе, а другую половину — в октябре того же года. В декабре 2023 года тот же ИП передал фигуранту 9 тыс. руб. за заключение договора подряда на капремонт козырьков балконов многоквартирного жилого дома.

Председатель правления ТСЖ признал свою вину. По решению суда он получил 2,5 года лишения свободы условно. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов