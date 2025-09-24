Более 255 тысяч жителей Ленобласти привились от гриппа к концу сентября

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков заявил, что вакцинацию против гриппа прошли более 255 тыс. жителей региона (11,3% населения). Об этом говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По словам господина Жаркова, традиционная прививочная кампания в регионе начинается с первых чисел сентября, чтобы до декабря-февраля успеть обеспечить жителям максимальную защиту.

При 60% охвата населения формируется популяционный иммунитет, позволяющий значительно сократить распространение гриппа. Поставить прививку можно в поликлиниках, амбулаториях, мобильных пунктах вакцинации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ к середине первого месяца осени увеличилась в Петербурге на 86,3%.

