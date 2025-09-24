Ночью над Ростовской областью отразили очередную атаку вражеских БПЛА

В период с 23:00 23 сентября до 07:00 24 сентября силами ПВО в небе над Ростовской областью отразили очередную атаку вражеских беспилотников. Обновленную информацию опубликовали в сводке минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего минувшей ночью над территорией РФ уничтожили 70 БПЛА. Их точное количество не уточняется, однако ПВО работали в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники сбили над Таганрогом, а также Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами. В станице Базковской Шолоховского района на 75 кв.м. загорелся частный дом. Пожар потушили. Кроме того, в Шолоховском районе пострадали два человека. Их с осколочными ранениями доставили в больницу. В домах на улицах Дзержинского и Морозова в Таганроге повреждения получило остекление окон и балконов. В нескольких домах и во дворе частной организации нашли фрагменты БПЛА.

Мария Хоперская