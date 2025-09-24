Под Саратовом погиб водитель опрокинувшейся «Лады Гранты»

В Екатериновском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 19:10 накануне, 23 сентября, в районе села Переезд. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» 1978 года рождения съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель этого транспортного средства погиб. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов