В Волгоградской области из-за БПЛА нарушено электроснабжение села Подкуйково

Украинские беспилотники вновь атаковали Волгоградскую область. Силы ПВО Минобороны РФ отразили вражескую атаку на объекты топливно-энергетической инфраструктуры региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам господина Бочарова, падение обломков беспилотников в некоторых районах области привело к возгораниям сухой растительности. Огонь оперативно потушили.

В Руднянском районе в результате атаки БПЛА нарушено электроснабжение села Подкуйково. Специалисты занимаются ремонтными работами на линиях электропередачи. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, жилые строения не повреждены.

Павел Фролов