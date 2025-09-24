Прививки от гриппа поставят более 36 тыс. сотрудников СвЖД

Более 36 тыс. сотрудников Свердловской железной дороги (СвЖД) поставят прививку против гриппа — это свыше 70% от общего числа работников, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Прививки делают в клиниках сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новом Уренгое, Перми и других городах. В группах риска 75% сотрудников: прививка рекомендована в первую очередь тем, кто контактирует с большим количеством людей, включая работников вокзалов и поездных бригад, билетных кассиров и медицинский персонал. В приоритете также диспетчеры, машинисты, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики и связисты.

По данным «РЖД-Медицина», всплеск заболеваемости гриппом обычно происходит в ноябре, поэтому сентябрь-октябрь считаются идеальным временем для вакцинации. Прививки бесплатны, используются вакцины российского производства. В прошлом году уровень заболеваемости гриппом среди привитых сотрудников холдинга РЖД был значительно ниже, чем среди тех, кто не привился.

Ирина Пичурина