В Молдове опровергли запрет комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет телевидения и радио Молдовы (СТР) опроверг сообщения о том, что в стране якобы был запрещен фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ранее информацию о запрете комедии из-за «милитаристского содержания» опубликовал «Sputnik Молдова».

В пресс-релизе СТР заявил, что ни один государственный орган не принимал решения о запрете фильма. В союзе объяснили, что кабельные операторы могут выводить на экран предупреждения, если считают, что контент подпадает под определенные ограничения.

По мнению СТР, подобные «вбросы» — попытка убедить общество, что в Молдове якобы запрещают русскоязычный контент.