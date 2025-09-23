Главные новости за 23 сентября. Новороссийск

Арбитражный суд Ростовской области отложил разбирательство по иску ООО «Новороссийский прокатный завод» к грузинской компании Poladis Sakhli LLС.

Аэропорты Геленджика и Анапы получат одни из наибольших сумм субсидий за временное закрытие. Общая сумма субсидий, выделенная временно закрытым аэропортам юга и центральной России, составила около 6,4 млрд руб.

За восемь месяцев 2025 года в Новороссийске произошло 201 ДТП, в которых погибли 20 человек и пострадали 215. Основными причинами аварий в этом году стали несоблюдение очередности проезда, превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции и правил перестроения.

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, вспыхнувшем 6 сентября, сократилась до 100 кв. м. В период тушения пожара спецтехника выполнила более 1,3 тыс. рейсов и отсыпала более 13,5 тыс. кубометров грунта.

Вячеслав Вовк избран председателем Совета города Анапа пятого созыва. В своей вступительной речи господин Вовк поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность коллективного принятия решений для блага жителей Анапы.

На Кубани на пять часов перекроют участок автодороги между Гостагаевской и Натухаевской из-за проведения первенства России по велосипедному спорту среди юношей. Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 15:00.

Следственный отдел УМВД России по Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношение 30-летнего местного жителя, устроившего ДТП, в котором серьезно пострадал человек. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством.