Главные новости за 23 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На лечении в больнице остаются 14 из 16 пострадавших после атаки украинских беспилотников на поселок Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Краснодар занял третье место среди российских мегаполисов по разнице между стоимостью аренды самого дорогого и самого дешевого жилья. Максимальная ставка превышает минимальную в 33,3 раза.

Краснодарский краевой суд утвердил приговор двум студентам из Камеруна, осужденным за избиение несовершеннолетнего в краевой столице. Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Первомайского районного суда города.

В Краснодарском крае на подготовку к отопительному сезону направили более 10 млрд руб. Из них 5 млрд руб. выделили на модернизацию котельных, закупку оборудования и замену сетей. Работы планируют завершить до начала октября, после чего необходимо пройти проверки Ростехнадзора и получить паспорта готовности.

В станице Архангельской Краснодарского края продолжаются поиски тела трехлетней девочки, в убийстве которой признался отец. Фигурант дела ранее инсценировал похищение ребенка, однако на допросе признался в содеянном.

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась с 250 до 100 кв. м. Изначально площадь пожара составляла 900 «квадратов».

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о привлечении Марии Коржиловой, супруги владельца группы компаний «КДВ» Дениса Штенгелова, к процессу по иску об обращении имущества семьи в доход государства. В ходе заседания отметили, что госпожа Коржилова является совладельцем части активов.

В Краснодарском крае к сентябрю 2025 года зарегистрировалось более 715 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, что на 108 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Поступления от них составили 3,9 млрд руб., что на 35% больше показателя аналогичного периода 2024 года.