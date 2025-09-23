Главные новости за 23 сентября. Сочи

В Сочи за январь—август 2025 года число регистраций юрлиц и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере сократилось до 209 против 261 за аналогичный период годом ранее, что соответствует падению на 19,9%.

В аэропорту Сочи задерживаются 33 авиарейса: 16 — на вылет, 17 — на прилет. Отклонения от расписания связаны с производственными причинами у авиакомпаний и поздним прибытием самолетов.

Курорт «Роза Хутор» возглавил Константин Нестеров. Его предшественник Александр Белокобыльский, руководивший проектом с 2019 года, перешел на должность первого заместителя генерального директора.

Сочинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений известнейших брендов на сумму свыше 1,8 млн руб. У россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Сочи, изъяты изделия с товарными знаками Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef.

В Сочи открыли модернизированную центральную детскую библиотеку имени Островского, которую переоборудовали в арт-пространство «ОСТРОВок» за 14,9 млн руб. в рамках национального проекта «Семья».

Правоохранительные органы инициировали проверку после появления в интернете публикации о том, что более 20 девушек пострадали от действий коуча из Сочи. Предполагаемая сумма ущерба составляет 20 млн руб.

Московский городской суд продлил на три месяца, до 24 декабря, арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Он обвиняется в растрате и получении четырех взяток.

С начала 2025 года сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Сочи) спасли на территории курорта 256 человек, в том числе 30 детей. К работам привлекались 4957 спасателей, 987 единиц техники.