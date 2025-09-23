На фоне иска к судье Момотову отели Marton в Краснодаре работают штатно

Отели сети Marton в Краснодаре функционируют в штатном режиме, несмотря на поданный Генпрокуратурой иск к судье Верховного суда Виктору Момотову. Сотрудники гостиниц не владеют информацией о претензиях государства к владельцу сети, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, господин Момотов якобы получил активы с нарушением антикоррупционного законодательства, включая сеть Marton, стоимость которой оценивается в 9 млрд руб. Управление отелями осуществлялось через аффилированных лиц при сотрудничестве с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

Корреспондент агентства посетил два краснодарских объекта Marton. Всего в городе функционируют 17 объектов сети, включая два банных комплекса и Boutique&Spa. В «Мартон Берлинский дом» на улице Красных Партизан отель и банный комплекс работают круглосуточно, сотрудники не осведомлены о деле. В отеле на улице Дзержинского функционирует кальянная, также без изменений.

Мария Удовик