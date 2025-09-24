Газета «Коммерсантъ» 24.09.2025, 07:00 Предложение жилья в долгосрочную аренду в городах России в августе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество объявлений (тыс. шт.) Изменение год к году (%) Москва 46,13 38 Санкт-Петербург 27,3 20 Краснодар 18,38 64 Новосибирск 13,13 60 Ростов-на-Дону 9,74 65 Екатеринбург 8,76 64 Казань 8,74 57 Воронеж 6,85 68 Уфа 6,01 48 Челябинск 5,29 74 Нижний Новгород 4,67 60 Красноярск 4,6 45 Пермь 3,77 53 Волгоград 3,33 58 Омск 2,94 33 Саратов 2,71 25 Открыть в новом окне Источник: «Авито Недвижимость».