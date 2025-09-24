Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Предложение жилья в долгосрочную аренду в городах России в августе 2025 года

Город Количество объявлений (тыс. шт.) Изменение год к году (%)
Москва 46,13 38
Санкт-Петербург 27,3 20
Краснодар 18,38 64
Новосибирск 13,13 60
Ростов-на-Дону 9,74 65
Екатеринбург 8,76 64
Казань 8,74 57
Воронеж 6,85 68
Уфа 6,01 48
Челябинск 5,29 74
Нижний Новгород 4,67 60
Красноярск 4,6 45
Пермь 3,77 53
Волгоград 3,33 58
Омск 2,94 33
Саратов 2,71 25

Источник: «Авито Недвижимость».

