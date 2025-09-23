Участок автодороги в районе станицы Натухаевской перекроют 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Краснодарском крае на пять часов перекроют участок автодороги между Гостагаевской и Натухаевской из-за проведения первенства России по велосипедному спорту среди юношей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соревнования пройдут на территории станицы Натухаевской и города-курорта Анапы. В них примут участие спортсмены 15-16 лет.

Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 15:00 на участке дороги село Юровка — станица Раевская — город Новороссийск. Перекрытие затронет отрезок от 16-го до 266-го км трассы.

Власти просят водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов передвижения.

Мария Удовик