Председателем Совета Анапы избран Вячеслав Вовк

Председателем Совета города-курорта Анапа пятого созыва избран Вячеслав Вовк. Решение принято на первой организационной сессии, в которой приняли участие врио мэра Анапы Светлана Балаева, межрайонный прокурор Сергей Чикаров и депутат ЗСК Алексей Аксенов. Заседание прошло во вторник, 23 сентября.

За кандидатуру Вячеслава Вовка проголосовало большинство депутатов. Новоизбранный председатель Совета поблагодарил коллег за доверие и отметил, что рассматривает избрание как ответственность перед жителями города и совместную работу депутатского корпуса.

«Сегодняшнее решение — это не только высокая честь для меня лично, но и огромная ответственность перед каждым из вас, перед жителями нашего города, перед будущим Анапы. Мы все понимаем: Совет — это коллегиальный орган, и сила его решений зиждется не на позиции одного человека, а на нашем умении слышать и уважать друг друга, находить общее в интересах всех анапчан»,— сказал председатель Совета. Он отметил также, что воспринимает доверие коллег как готовность вместе заниматься развитием города.

Вячеслав Вовк родился в Анапе в 1981 году. В течение своей карьеры он занимал различные должности в администрации Краснодарского края и города-курорта, с 2018 года работал вице-мэром Анапы. В 2024 году возглавил Совет четвертого созыва.

Пятый созыв Совета Анапы уже приступил к работе. На первой сессии среди прочего были утверждены составы восьми профильных комитетов. В каждом будут работать председатель, заместитель и секретарь. Также утверждена структура анапского парламента. У председателя будет четыре заместителя: два на постоянной основе — Кирилл Тишевецкий и Игорь Филимонов и два на непостоянной основе — Елена Некрасова и Владимир Пономарев. Секретарем Совета избрали Ольгу Батурину.

Вячеслав Рыжков