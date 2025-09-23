В Самарской области заболеваемость ОРВИ у жителей старше 16 лет выросла на 86,4%

В Самарской области за минувшие семь дней было зарегистрировано почти 13,5 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 43,1, что на 24,3% выше эпидемического порога. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За неделю в Самарской области заболеваемость ниже пороговых значений была зафиксирована у жителей в возрасте до двух лет (на 55,3%), трех-шести лет (на 48,1%) и семи-14 лет (на 30,5%). Однако среди жителей в возрасте 15 лет и старше зарегистрировано превышение эпидемического порога по ОРВИ на 86,4%.

По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 41,7% (3972 случая). Ранее в регионе было зарегистрировано 9522 случая заболеваемости с показателем 30,4 на 10 тыс. населения. Наибольший рост отмечен в группе 15 лет и старше — на 48,2%.