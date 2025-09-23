Дирижер из Перми стал худруком филармонии в Удмуртии

На должность художественного руководителя Удмуртской государственной филармонии назначили дирижера из Перми — Кирилла Бузмакова. Об этом сообщила пресс-служба музыкального учреждения.

Фото: пресс-служба Удмуртской филормонии

Господин Бузмаков — дирижер, композитор и аранжировщик, лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа дирижера. Оперетта/Мюзикл». Ранее он работал дирижером Пермского академического «Театра-Театра» и Театра музыки, драмы и комедии города Новоуральска.