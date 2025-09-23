«МегаФон» подтвердил статус лидера среди ведущих компаний страны, в том числе в телекоме: 16 топ-менеджеров сотового оператора включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а восемь стали победителями в своих категориях. Первые места заняли генеральный директор Хачатур Помбухчан, коммерческий директор Дмитрий Рудских и директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Елена Мартынова. «Топ-1000 российских менеджеров» — рейтинг профессиональной репутации руководителей в своих отраслях и функциональных направлениях, он публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года.

Треть IT-специалистов в России к началу следующего года перейдет на отечественные ИИ-инструменты, которые используются для создания цифровых продуктов, программных решений и ПО. Причина в участившихся утечках данных из зарубежных ресурсов. Уже 17% разработчиков применяют в работе российские аналоги, еще 11% рассматривают или тестируют их, пишут «Известия». Эксперты ожидают усиления тренда, поскольку доверие к локальным технологиям растет.

Популярность этнографических парков и фестивалей исторической реконструкции в России продолжает устойчиво расти. По данным исследования «Ведомостей», такие проекты, как «Этномир» в Калужской области и «Кудыкина гора» в Липецкой области, входят в число лидеров по количеству отзывов посетителей. Путешественники, в свою очередь, создают дополнительное потребление. Туристические поступления в прошлом году оцениваются в 235 млрд руб.