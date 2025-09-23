«Липецкие театральные встречи» пройдут с 27 сентября по 10 октября

41-й театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» пройдет с 27 сентября по 10 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Как сообщили в правительстве региона, в нем примут участие ведущие театры из Москвы и других регионов России.

Значительная часть программы будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль откроет спектакль «12» с Никитой Михалковым. Гомельский молодежный театр покажет постановку «Вне времени» по рассказу Кира Булычева, а Севастопольский академический русский театр имени А. Луначарского представит оперетту «Севастопольский вальс». Московский театр «Школа драматического искусства» завершит фестиваль спектаклем «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского.

Также зрители увидят спектакли по произведениям Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова и других классиков. Среди участников — театры из Владимира, Ельца, Костромы, Саратова, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы и Владикавказа. Будет показан моноспектакль Олеси Казанцевой «Пиаф. Любовь не по нотам» и литературно-музыкальный спектакль «Борис Годунов» с Евгением Князевым и Симфоническим оркестром Липецкой филармонии «Унион».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с театральными деятелями. Мероприятия Международного культурного центра «Большое небо» будут посвящены липецким летчикам-героям. Вечер памяти народного артиста РФ Михаила Янко, отдавшего служению липецкой сцене несколько десятилетий, завершит «Липецкие театральные встречи».

«Фестиваль неизменно приковывает к себе внимание подлинных ценителей искусства. Такие события делают культурную жизнь региона богаче, дают возможность зрителям увидеть лучшие постановки»,— считает глава региона Игорь Артамонов.