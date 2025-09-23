В Сызрани двое погибли и один пострадал на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Самарской области днем во вторник, 23 сентября. Сообщение о происшествии в Сызрани на ул. Новостроящаяся, 12, поступило на пульт оперативных служб в 14:14 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место и обнаружили двух погибших мужчин на четвертом этаже дома. Еще один житель получил травмы. С помощью масок-самоспасателей из здания эвакуировали 15 человек, включая одного ребенка.

Пожар ликвидировали в 16:38 на площади 60 кв. м. Огонь тушили 32 специалиста и восемь единиц техники. Причина происшествия выясняется.

Георгий Портнов