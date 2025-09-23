В Удмуртии организовали доследственную проверку после падения пенсионерки в автобусе

В Воткинске организовали доследственную проверку по факту получения травмы 72-летней пенсионеркой в автобусе (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Инцидент произошел 19 сентября напротив дома №5 по ул. Победы.

Маршрутный пассажирский автобус проехал искусственную неровность, и из-за тряски транспорта пассажирка упала и получила травмы. Пенсионерку госпитализировали.

Проверка будет направлена на оценку действий должностных лиц и работников организации, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров. По ее результатам будет принято процессуальное решение.