В 2025 году 35 фирм Самарской области получили статус малой технологической компании

С начала этого года в Самарской области 35 компаний получили статус малой технологической компании. Всего в регионе 89 компаний входят в реестр МТК, 29 из которых — резиденты «Жигулевской долины». Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Малые технологические компании разрабатывают и производят инновационную продукцию в приоритетных отраслях экономики. В ведомстве уточняют, что реестр обновляется каждую неделю. Включение в него «открывает доступ к специальным инструментам господдержки и льготам».

«Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые разработчики и ученые могли коммерциализировать свои идеи и выводить на рынок конкурентоспособную продукцию. В этом им помогают и возможности статуса МТК, и возможности, созданные на уровне региона», — комментирует заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Руфия Кутляева