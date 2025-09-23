Власти Кубани возместили предпринимателям почти 286 млн рублей по 23 проектам

Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края выплатил инвесторам около 286 млн руб. в рамках субсидирования 23 крупных проектов. Власти возмещают до 30% понесенных предпринимателями затрат на реализацию инициатив, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василия Воробьева, особое внимание уделяется поддержке бизнеса в Анапе. На четыре инвестиционных проекта в курортном городе направили свыше 38 млн руб.

В регионе внедрили меры для сохранения экономики пострадавших территорий. В Анапе и Темрюкском районе, где сконцентрирована значительная доля предприятий края, запустили программы поддержки: льготные микрозаймы «Специальный Анапа», отсрочку по налогам и страховым взносам, гарантийную поддержку малого и среднего предпринимательства. Эти инструменты помогают сохранить рабочие места, поддержать инфраструктуру и дают компаниям возможность восстановиться.

Получатели субсидий развивают проекты в гостиничной сфере, медицине, легкой промышленности, транспортной обработке и перевозке грузов, хранении и переработке сельхозпродукции, потребительских услугах.

По данным администрации региона, комплекс мер способствует продолжению значимых для края инвестиционных инициатив, стимулирует создание рабочих мест и укрепляет экономический потенциал. Всего предпринимателям доступны свыше 210 инструментов поддержки.

Алина Зорина