Число туристических компаний в Сочи за год сократилось на 20%

В Сочи за восемь месяцев 2025 года число регистраций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в туристической отрасли снизилось почти на 20% — до 209 против 261 годом ранее. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в сервисе «Контур.Фокус».

Основная активность традиционно пришлась на лето, однако показатели июня и июля оказались слабее: 44 и 39 регистраций против 76 и 37 в 2024 году. В августе спад составил 28% — 18 регистраций против 25. Доля новых участников рынка к сентябрю снизилась с 16,5 до 12,9%.

В Краснодаре за тот же период зарегистрировано 173 компании против 164 годом ранее, что соответствует росту на 5,5%. В июле зафиксирован заметный подъем — 27 регистраций против 11, тогда как в августе показатель остался на уровне прошлого года.

В целом по региону количество регистраций в туристической сфере сократилось на 16% — до 996 против 1,2 тыс. в 2024 году. Доля новых компаний снизилась с 19 до 16%, а традиционный летний пик оказался слабее: 238 регистраций в июне против 361 годом ранее.

Вячеслав Рыжков