В Оренбуржье началась пробная подача отопления в дома

В Оренбургской области начались пробные топки перед началом отопительного сезона. В Пономаревском районе уже начали подавать тепло в социальные учреждения. В Первомайском районе пробные топки стартуют 25 сентября, а в Орске — 29 сентября. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время в Оренбуржье готовность к зиме объектов ЖКХ и социальной сферы составляет 89%. Жилищный фонд готов на 97%, соцобъекты — на 99,5%, котельные — на 97%. Степень готовности центральных тепловых пунктов составляет 91%, а тепловых насосных станций — на 100%.

Георгий Портнов