Опубликована программа кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Третий кинофестиваль «Маяк», который пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября, объявил свою программу. Информация появилась на сайте фестиваля.

В основной конкурс вошли фильмы Константина Бронзита, Дмитрия Давыдова и Надежды Михалковой, а вне конкурса покажут работы Ричарда Линклейтера, Бакура Бакурадзе и Михаила Калатозова.

Программный директор фестиваля Стас Тыркин отметил, что все фильмы объединены темой семьи — они исследуют отношения между сыновьями, матерями, отцами и дочерьми в различных сочетаниях и ситуациях. Это, по словам господина Тыркина, самая разнообразная программа за три года существования фестиваля: вместе с опытными мастерами зрители увидят дебютные работы, а также впервые в конкурсе представят полнометражный мультфильм «На выброс» Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар».

В состав жюри вошли режиссер и глава жюри Бакур Бакурадзе, кинооператор Эдуард Гимпель, актриса Евгения Громова, режиссер Наталья Кудряшова и продюсер Сергей Мелькумов. Короткометражные фильмы будут оценивать продюсер Сергей Корнихин, режиссёр Анна Кузнецова и кинооператор Екатерина Смолина.

В 2025 году фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

