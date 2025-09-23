Суд отложил рассмотрение иска Новороссийского завода к грузинской компании на 855 млн

Арбитражный суд Ростовской области отложил до 18 ноября рассмотрение иска ООО «Новороссийский прокатный завод» к грузинской компании Poladis Sakhli о взыскании более 855 млн руб. задолженности. Иск касается поставок металлопроката по контракту 2024 года. Помимо основной суммы, завод требует взыскать 100 тыс. руб. неустойки и 0,5% от стоимости каждой партии за каждый день просрочки до момента исполнения решения суда.

Poladis Sakhli, зарегистрированная в Тбилиси, занимается производством строительной продукции из металла и представлена на рынке четырьмя филиалами.

Новороссийский прокатный завод владеет производственным комплексом бывшего Ростовского электрометаллургического завода, купленного в 2020 году за 6,5 млрд руб. После сделки предприятие сменило регистрацию с Новороссийска на город Шахты. С 2023 года завод находится под контролем компании «Новосталь», принадлежащей бизнесмену Шалве Гибрадзе.

Вячеслав Рыжков