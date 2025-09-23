Судья ВС Момотов ответил на иск об изъятии его имущества на Кубани

Председатель Совета судей РФ, судья Верховного суда Виктор Момотов обратился в комиссию Совета судей по вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов с просьбой проверить публикации в СМИ о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства, сообщается в официальном канале Совета судей Российской Федерации в Telegram.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виктор Момотов также заявил о готовности предоставить пояснения и документы в случае официального уведомления о поступлении соответствующего иска в суд.

Ранее ряд федеральных СМИ заявил, что господин Момотов якобы оказался связан с ОПГ «Покровские». В публикациях говорилось, что судья использовал служебный статус для развития гостиничного бизнеса, взаимодействуя с бывшими владельцами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства недвижимость, земельные участки и около 80 нежилых зданий общей стоимостью порядка 9 млрд руб., расположенные в том числе в Краснодарском крае. В частности, речь идет об объектах сети отелей Marton.

Вячеслав Рыжков