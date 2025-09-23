СКР проверяет обстоятельства травмы двухлетней девочки в детсаду Краснодара

СУ СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку после того, как двухлетняя девочка получила травму руки, предположительно в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных сетях распространилась информация о том, что девочка вернулась домой из дошкольного учреждения в краевом центре с повреждением руки. Предполагается, что травма была получена в детском саду.

Доследственную проверку организовал следственный отдел по Западному округу Краснодара. Сотрудники ведомства опрашивают персонал дошкольного учреждения и родителей пострадавшей девочки.

Для определения степени вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Процесс проверки контролирует следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина