СКР проверяет обстоятельства травмы двухлетней девочки в детсаду Краснодара
СУ СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку после того, как двухлетняя девочка получила травму руки, предположительно в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных сетях распространилась информация о том, что девочка вернулась домой из дошкольного учреждения в краевом центре с повреждением руки. Предполагается, что травма была получена в детском саду.
Доследственную проверку организовал следственный отдел по Западному округу Краснодара. Сотрудники ведомства опрашивают персонал дошкольного учреждения и родителей пострадавшей девочки.
Для определения степени вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Процесс проверки контролирует следственное управление СК России по Краснодарскому краю.