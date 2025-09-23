В Новороссийске будут судить виновника ДТП, в котором был тяжело травмирован пассажир

Следственный отдел УМВД России по Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношение 30-летнего местного жителя, устроившего ДТП, в котором серьезно пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством. Мужчине предъявлена ч.2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По данной статье обвиняемый может получит срок до 7 лет лишения свободы.

В материалах следствия говорится, что обвиняемый управлял автомобилем «Лада Приора» в поселке Цемдолина. Превысив установленную скорость, он не справился с управлением на повороте и съехал на обочину. В результате машина врезалась в почтовые ящики, после чего автомобиль оказался в безводном русле реки.

После ДТП водитель покинул поврежденный автомобиль и скрылся с места происшествия. Пассажир, который находился рядом, получил серьезные травмы, повлекшие тяжелый вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Голубева