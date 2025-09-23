Жители Ростова-на-Дону тратят на обслуживание автомобилей около 28 тысяч рублей

Жители Ростова-на-Дону тратят на обслуживание автомобилей в среднем 28 тыс. руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Большинство опрошенных жителей города посещают автосервисы пять раз в год. При этом представители молодого поколения обслуживают машины в два раза чаще и тратят на обслуживание больше. Обычно причина визита — плановое техобслуживание, но каждый третий чаще обращается к мастерам из-за поломки.

Большинство водителей (71%) обслуживают свои автомобили минимум раз в год вне зависимости от его состояния. Оставшиеся 19% обращаются в автосервис или сами ремонтируют авто только в случае поломки. Тем не менее в среднем жители Ростова-на-Дону пользуются услугами мастеров пять раз в год.

Уточняется, что большинство (40%) автовладельцев предпочитают обслуживать свои автомобили в независимых автосервисах. Каждый четвертый (24%) обращается в официальные дилерские центры, и только 4% ремонтируют авто самостоятельно.

Константин Соловьев