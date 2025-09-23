Жителя Красного Сулина обвинили в повреждении памятника защитникам Отечества

В Красном Сулине местному жителю предъявлено обвинение в повреждении памятника «Славным сынам Сулина» (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 16 сентября 2025 года 35-летний фигурант повредил памятник камнем, чем нанес материальный и историко-культурный ущерб.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Наталья Белоштейн