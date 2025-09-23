В Ростовской области вырос спрос на электромобили с пробегом

В Ростовской области самыми популярными марками электрокаров на вторичном рынке стали Nissan, Zeekr, BMW, Tesla и Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Среди конкретных моделей жители региона чаще других интересовались Nissan Leaf, Tesla Model 3, Zeekr 001 и Volkswagen ID.4. По динамике спроса в лидеры лидерами стали BMW (+52,5%) и Volkswagen (+7,4%), а также модель Volkswagen ID.4 (+12,8%). Кроме того, эксперты отмечают, что электрокары перестают быть «нишевым продуктом», так как рынок растет, а доступность моделей расширяется. Тем не менее почти четверть рынка приходится на Москву и Московскую область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Константин Соловьев