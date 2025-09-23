Авиарейс Ярославль — Сочи отменен

Ярославский аэропорт отменил рейс в Сочи после введения Росавиацией временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно данным, отменены два рейса: прилет из Сочи в Ярославль, запланированный на 05:20 23 сентября, и обратный вылет в 06:20.

О временных ограничениях в ярославском аэропорту 22 сентября в 19:43 сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным СМИ, из-за ограничений из Ярославля не смог улететь хоккейный клуб «Сочи», который вечером 22 сентября провел матч с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анна Гречко