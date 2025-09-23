Двух чиновников из Волгодонска заподозрили в превышении должностных полномочий

Заместителя главы администрации по строительству и главного архитектура Волгодонска заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник, речь идет о Никите Погодине и Марии Украинцевой.

Оперативники установили, что руководитель коммерческой фирмы, построив ряд объектов общественного питания по пр. Курчатова с нарушение проектно-сметной документации, в январе 2025 года обратился в комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгодонска за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

«Строили якобы кафе. Но в реальности поставили гипсокартонные конструкции, чтобы после оформления земли их можно было переделать и сдавать в аренду маленькие помещения, как рынок»,— пояснил источник.

Чиновники, зная о допущенных нарушениях, выдали документ. В результате, из муниципальной собственности изъят земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м. кадастровой стоимостью более 15,8 млн руб., который фирма выкупила без торгов за 4 млн руб.

Мера пресечения фигурантам пока не избрана.

Наталья Белоштейн