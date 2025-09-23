Вячеслав Вовк избран председателем Совета Анапы

Вячеслав Вовк избран председателем Совета города Анапа пятого созыва. Об этом сообщили в мэрии Анапы.

В своей вступительной речи господин Вовк поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность коллективного принятия решений для блага жителей Анапы. Он отметил, что руководство Советом — это большая честь и ответственность за развитие города и качественную работу для его жителей.

Первая организационная сессия нового парламента прошла в присутствии врио мэра Светланы Бабаевой, анапского межрайонного прокурора Сергея Чикарова и депутата ЗСК Алексея Аксенова. Кандидатуру Вячеслава Вовка поддержали большинство депутатов.

Родился Вячеслав Анатольевич в 1981 году в Анапе. Он имеет опыт работы на руководящих должностях в администрации Краснодарского края и Анапы, с 2018 по 2024 год занимал пост вице-мэра, а в 2024 году возглавил Совет четвертого созыва.

Екатерина Голубева