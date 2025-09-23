Доля учителей старше 60 лет на Кубани достигла 15%

В Краснодарском крае доля педагогов старше 60 лет за последние семь лет выросла до 15%, увеличившись на 4 п. п. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным, основанным на форме ОО-1 Минпросвещения РФ за 2016–2024 годы, за указанный период выросла и нагрузка на школьных учителей. В предыдущем году объем загруженности составил 1,41 ставки против 1,19 ставки в 2017 году При этом средний показатель по России — 1,45 ставки.

С августа 2025 г. Минпросвещения установлена норма для учителей: 18 часов преподавательской работы в неделю за ставку зарплаты.

В городских школах региона нагрузка выше — 1,47 ставки, в сельских — 1,34. Несмотря на рост нагрузки, дефицит кадров формально фиксируется на уровне 7–8%, так как недостающие часы перераспределяются между работающими педагогами.

Авторы исследования называют ситуацию «скрытым дефицитом». В 2024 году из школ Кубани по собственному желанию уволились 4,6 тыс. педагогов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае на развитие образования направили свыше 233 млрд руб. в 2025 году.

Анна Гречко