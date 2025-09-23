Аэропорты Геленджика и Анапы получат более 500 млн субсидий за временное закрытие

Аэропорты Геленджика и Анапы получат одни из наибольших сумм субсидий за временное закрытие. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На примере недавно открытых аэропортов — Геленджика и Краснодара, убеждаемся — помощь российского правительства помогла не только сохранить квалифицированный персонал, но и обеспечила готовность оперативно возобновить авиасообщение» — отметила замруководителя Росавиации Наталья Андрианова.

Общая сумма субсидий, выделенная временно закрытым аэропортам юга и и центральной России, составила около 6,4 млрд руб. Средства предназначены для частичного возмещения расходов аэропортов в период с декабря 2024-го по июнь 2025-го года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Наибольшие суммы субсидий получили аэропорты Симферополя (3,21 млрд руб.), Ростова-на-Дону (1,15 млрд), Краснодара (947,36 млн), а также Анапы (413,48 млн) и Геленджика (179,83 млн).

Екатерина Голубева