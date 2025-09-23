В Оренбурге суд обратил в доход государства внедорожник и квартиру экс-инспектора Ространснадзора в Москве

Суд удовлетворил требование прокурора Оренбуржья обратить в доход государства незаконно приобретенное бывшим сотрудником Ространснадзора имущество стоимостью свыше 15 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, бывший инспектор Ространснадзора приобрел недвижимость в Москве и «дорогостоящий внедорожник иностранного производства». Затем он оформил имущество на бывшую жену и тещу. Ответчики не смогли обосновать законность получения денег, на которые было куплено имущество.

Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела, расследуемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Руфия Кутляева