На Дону исполняющим обязанности министра спорта назначен Василий Логинов

Исполнять обязанности министра по физической культуре и спорту Ростовской области будет исполнять Василий Логинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: страница «ВКонтакте» Василия Логинова

Ранее господин Логинов занимал пост заместителя министра. Новый руководитель регионального министерства приступил к работе 20 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 19 сентября подписал указ об увольнении министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна.

Наталья Белоштейн

