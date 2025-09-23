На Дону исполняющим обязанности министра спорта назначен Василий Логинов

Исполнять обязанности министра по физической культуре и спорту Ростовской области будет исполнять Василий Логинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее господин Логинов занимал пост заместителя министра. Новый руководитель регионального министерства приступил к работе 20 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 19 сентября подписал указ об увольнении министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна.

Наталья Белоштейн