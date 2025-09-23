На Дону исполняющим обязанности министра спорта назначен Василий Логинов
Исполнять обязанности министра по физической культуре и спорту Ростовской области будет исполнять Василий Логинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: страница «ВКонтакте» Василия Логинова
Ранее господин Логинов занимал пост заместителя министра. Новый руководитель регионального министерства приступил к работе 20 сентября.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 19 сентября подписал указ об увольнении министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна.