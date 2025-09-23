В Петербурге задержали нанесшего двум соперникам ножевые ранения рецидивиста

Полицейские задержали ранее судимого за хулиганство и побои 18-летнего кладовщика маркетплейса, нанесшего ножевые ранения двум соперникам в ходе уличной драки в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о драке возле дома 28 по проспекту Науки поступило в правоохранительные органы накануне в 7:02. Прибывшие на место полицейские задержали применившего нож молодого человека и передали медикам двух пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала несовершеннолетних участников драки на Бармалеевой улице.

Артемий Чулков