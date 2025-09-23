Полиция проверяет сообщения о травме ребенка в краснодарском детсаду

Полиция Краснодара проверяет обстоятельства получения перелома ключицы двухлетней воспитанницей детского сада №187. Информация об этом появилась в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По данным ведомства, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают персонал учреждения. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято после завершения расследования.

Как пишут пользователи, мать девочки обнаружила у девочки синяки и кровоподтеки вечером. Рентгенографическое исследование показало перелом. Женщина якобы утверждает, что травму дочь получила в образовательном учреждении, и обвиняет воспитателя.

Версии персонала об обстоятельствах происшествия расходятся. Одни сотрудники утверждают, что девочка легла спать без повреждений, другие предполагают падение с ограждения. По информации из соцсетей, педиатр заявил матери, что характер повреждения напоминает вывих или результат резкого движения руки.

Заведующая дошкольным учреждением заявляет, что ребенка привели утром уже с переломом. Родители воспитанников готовят коллективное обращение в правоохранительные органы.

