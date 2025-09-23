Жителя Крыма приговорили к 11 годам за выращивание и попытку сбыта наркотиков

Житель Судака осужден на 11 лет лишения свободы за выращивание конопли и попытку сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, осенью 2024 года фигурант организовал на горном участке села Веселое плантацию конопли. Сорванные части растений он оставил сушиться рядом с местом произрастания, намереваясь в дальнейшем получить каннабис для продажи.

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю изъяли более 40 кг растительного сырья, а также около 140 г готового каннабиса, найденного в автомобиле фигуранта.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко