Жителя Крыма приговорили к 11 годам за выращивание и попытку сбыта наркотиков
Житель Судака осужден на 11 лет лишения свободы за выращивание конопли и попытку сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, осенью 2024 года фигурант организовал на горном участке села Веселое плантацию конопли. Сорванные части растений он оставил сушиться рядом с местом произрастания, намереваясь в дальнейшем получить каннабис для продажи.
Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю изъяли более 40 кг растительного сырья, а также около 140 г готового каннабиса, найденного в автомобиле фигуранта.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.