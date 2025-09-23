Часть Аксайского района осталась без водоснабжения на три дня

Из плановых работ энергетиков на НС-2 в х. Верхнеподпольном с 23 по 25 сентября приостановлено водоснабжение в части Аксайского района. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На этот приостановлено водоснабжение в хуторах Нижнеподпольном, Верхнеподпольном, Рыбацком, Черюмкине и Слава Труда.

По графику с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 водоснабжение будет осуществляться в станицах Ольгинской, Старочеркасской, хуторах Островского, Ленина и поселке Дорожном.

Для населения организован подвоз воды.

Наталья Белоштейн