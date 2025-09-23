Жителя Новороссийска осудили за фейки об ударах ВС РФ на Украине

Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Николая Артамонова к девяти годам колонии строгого режима за распространение ложной информации о действиях российских военных на Украине и попытку вступления в террористическую организацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

29 марта 2023 года Артамонов опубликовал видеоролик с ложными сведениями о преступных действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Украины. Следствие установило, что с мая по июль 2023 года обвиняемый неоднократно размещал посты с призывами к терроризму и его пропагандой.

Летом 2023 года подсудимый в переписке узнал о способах въезда на территорию Украины для вступления в запрещенную террористическую организацию. Он заполнил анкету и получил указания о маршруте пересечения границы через Белгородскую область. 3 августа 2023 года Артамонова задержали сотрудники погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю на вокзале в Новороссийске при посадке в пригородный поезд.

В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка вступления в состав террористической организации) УК РФ. Первые четыре года срока он проведет в тюрьме.

Елизавета Ершова