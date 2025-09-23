В Сочи началось строительство школьного блока на 400 мест

В поселке Горное Лоо началось возведение нового блока начальной школы на 400 учащихся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин во время рабочего объезда Лазаревского района. Об этом пишет администрация курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На строительной площадке школы №87 ведутся активные работы по сооружению монолитного каркаса. В процессе задействованы более 30 рабочих и восемь единиц спецтехники.

Андрей Прошунин рассказал о задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным и губернатором,— до 2030 года построить необходимые учебные заведения, чтобы все дети учились в первую смену. Глава курорта отметил, что в школе №87 сейчас обучается более 750 учеников в две смены, хотя изначально она была рассчитана на 380 человек. Идея построить новый корпус возникла от жителя Горного Лоо Валерия Миносяна во время прямой линии с мэром.

Мэр подчеркнул, что новое здание значительно улучшит условия обучения для детей в этом удаленном районе и важно ускорить темпы строительства, сохраняя при этом качество работ.

Новое двухэтажное здание с подземным техническим этажом будет включать актовый зал на 110 мест, пищеблок более чем для 200 детей, спортивный зал, а также кабинеты психолога и логопеда. Представитель подрядной организации сообщил, что работы планируется завершить в начале 2027 года и сейчас строители работают с опережением графика.

Мария Удовик