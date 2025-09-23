Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, вспыхнувшем 6 сентября, сократилась до 100 кв. м. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По состоянию на 10:00 мск пожар локализован, специалисты продолжают работу по ликвидации очага возгорания. В период тушения пожара спецтехника выполнила более 1,3 тыс. рейсов и отсыпала более 13,5 тыс. кубометров грунта.

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов на горе Щелба вспыхнул утром 6 сентября. Его площадь в момент возгорания составила около 900 кв. м.

Екатерина Голубева

