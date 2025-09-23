В Алуште возбудили уголовное дело из-за смерти подростка в пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего школьника, который погиб при пожаре в доме в селе Малореченское под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя

Трагедия произошла прошлым вечером на улице Садовая. Мальчик находился дома один — спал в своей комнате, пока бабушка ушла в магазин. После тушения возгорания пожарные обнаружили тело подростка.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что возгорание началось на кухне. Следователи совместно с сотрудниками МЧС рассматривают несколько версий случившегося — поломку отопительного оборудования и короткое замыкание электропроводки.

В рамках расследования продолжается осмотр места происшествия, опрос свидетелей и соседей. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поставил установление обстоятельств происшествия на контроль.

Алина Зорина