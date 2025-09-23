«Россети Центр» обеспечили электроэнергией строящийся завод по переработке семян в Воронежской области

В Панинском районе Воронежской области реализуется крупный проект по строительству семенного завода годовой мощностью четыре тыс. тонн семян подсолнечника и кукурузы. Специалисты «Россети Центр -Воронежэнерго» обеспечили новое предприятие необходимой электроэнергией.

Фото: Воронежэнерго

Для этого энергетики реконструировали две действующие воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, построили новую кабельно-воздушную ЛЭП 10 кВ с реклоузером и линейным разъединителем. Выполнено оснащение линий электропередачи автоматическими устройствами защиты, что позволит сократить время вынужденных перерывов электроснабжения и повысить его надежность.

В рамках исполнения договора сопровождения технологического присоединения специалисты филиала «Воронежэнерго» смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 1 000 кВА.

Создавая условия для технологического присоединения новых мощностей в агропромышленном секторе, компания «Россети Центр» способствует развитию региона и повышает его инвестиционную привлекательность.